Milyoner Sayısı 2 Ayda 115 Bin Arttı

MİLYONERLERİN SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan 2025 Şubat ayı verilerine göre, Türkiye’de hesaplarında 1 milyon TL ve üzeri mevduatı bulunan yurt içi ve yurt dışı yerleşik kişilerin sayısı 2 milyon 123 bin 799’a ulaşıyor. 2024 Aralık sonunda 2 milyon 7 bin 928 olan milyoner sayısı, yalnızca iki ayda 115 bin 871 kişi artış göstererek rekor bir yükseliş sağladı. Bu artış, yüksek enflasyon ve finansal sistemdeki büyümenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

TOPLAM MEVDUATTA ÖNEMLİ ARTIŞ

Milyoner mudilerin toplam mevduatı, 2024 Aralık’taki 14 trilyon 786 milyar 648 milyon TL seviyesinden 708 milyar 125 milyon TL’lik artışla 15 trilyon 494 milyar 773 milyon TL’ye yükseldi. Bu durum, mudi başına düşen ortalama mevduatı 7 milyon 295 bin 800 TL olarak belirledi. Bu rakam, servet birikiminin belirli bir kesimde yoğunlaştığını ve gelir dağılımındaki eşitsizlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor.

YURT İÇİ MİLYONER MEVDUAT DAĞILIMI

Yurt içinde yerleşik milyoner mudilerin toplam mevduatı 14 trilyon 356 milyar 744 milyon TL’ye ulaştı. Bu mevduatın dağılımı şu şekilde: Yerel para cinsi 9 trilyon 764 milyar 676 milyon TL, döviz tevdiat hesabı 3 trilyon 721 milyar 832 milyon TL, kıymetli maden depo hesapları 870 milyar 235 milyon TL olarak kaydedildi. Yurt içi yerleşik mudiler için kişi başına ortalama mevduat 7 milyon 402 bin 700 TL olarak hesaplandı.

YURT DIŞI MİLYONER SAYISINDA ARTIRMA

Yurt dışında yerleşik milyoner mudilerin sayısı da 2024 Aralık’taki 178 bin 994’ten 2025 Şubat’ta 184 bin 400’e yükseldi, yani 5 bin 406 kişi arttı. Bu mudilerin toplam mevduatı 23 milyar 704 milyon TL’lik artışla 1 trilyon 138 milyar 29 milyon TL’ye ulaştı. Mevduat dağılımı ise yerel para 404 milyar 547 milyon TL, yabancı para 699 milyar 75 milyon TL ve kıymetli maden depo hesapları 34 milyar 407 milyon TL olarak belirlendi. Yurt dışı yerleşik mudiler için ortalama mevduat ise 6 milyon 171 bin 500 TL oldu. Yabancı para mevduatının yüksek oranı, yurt dışı mudilerin dövize olan güvenini yansıtıyor. BDDK verileri, Türkiye’deki milyoner sayısındaki hızlı artışın yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve finansal sistemdeki büyümeden kaynaklandığını gösteriyor. Ancak, 1 milyon TL’nin satın alma gücünün pandemi öncesine göre ciddi şekilde düştüğü unutulmamalı.