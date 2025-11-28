Milyonlarca Memur Ve Emeklinin Zam Beklentisi Güncelleniyor

Milyonlarca memur ve emeklinin gözleri, zam oranları için kritik verilere çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamadan önce, finans alanında uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları yayınlandı. Bu sonuçlar, yıllık enflasyonda beklenen düşüşü ve maaş artışlarının muhtemel oranlarını ortaya koyuyor.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Finans alanında uzman 32 ekonomistin katılımıyla yapılan anket, kasım ayı enflasyonunun yüzde 1,31 seviyesinde olacağını ortaya koyuyor. Tahmin aralığı ise yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişiyor. Böylelikle, ekim ayında yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun, kasım ayında yüzde 31,65 seviyesine düşmesi bekleniyor. Bu olası düşüş, yıl sonu tahminlerine de yansıyacak gibi görünüyor.

2025 YILI SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Yapılan tahminlerde, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 olarak belirlenmiş durumda. Yıl sonuna yönelik tahminlerin yüzde 31 ila yüzde 32,51 aralığında olduğu ifade ediliyor. Tüketici Fiyat Endeksi’nin ekim ayında yüzde 2,55 oranında bir artış kaydettiği biliniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Zam hesaplamaları yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon verileri, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenen enflasyon farkı esas alınıyor. Şu ana kadar belirlenen zam oranları şu şekilde:

– SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %10,25

– Memur ve memur emeklileri: %16,56

Bu oranlar, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki açıklanan enflasyon verileri üzerinden kesinleşmiş durumda.

KASIM ENFLASYONU VE OLASILI ZAM ORANLARI

Eğer kasım ayı enflasyonu yüzde 1,31 olarak gerçekleşirse,

– SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %11,69

– Memur ve memur emeklileri için ise %18,07 olarak öngörülüyor.

Bu oranlar, aralık ayı verileriyle netlik kazanacak.

ARALIK AYI VERİLERİNE YÖNELİK BEKLENTİLER

Kasım ayı tahminleri, yıllık enflasyonda bir azalma işaret ediyor. Bu durum, memur ve emekli maaşları üzerindeki zam oranlarını da etkiliyor. Kasım verilerinin açıklanmasının ardından, gözler aralık ayı enflasyonuna çevrilecek. Son verinin ulaşmasıyla birlikte, 2025’in ilk yarısında geçerli olacak maaş artış oranları kesinlik kazanacak.