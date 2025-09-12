Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu

CEM AVŞAR’DAN ÜCRETSİZ YEMEK TEKLİFİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, devlet okullarında ‘bir öğün ücretsiz yemek’ verilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak bu konuda bir kanun teklifi sundu. Teklifinin gerekçesinde, ülkenin ekonomik durumu ve vatandaşların yoksulluğuna dikkat çeken Avşar, asgari ücretin açlık sınırının 5 bin TL altında olduğunu, geniş tanımlı işsizliğin ise yüzde 32’yi geçtiğini vurgulayarak, sağlıklı beslenme ve gıdaya erişim sorununun daha da derinleştiğini ifade etti.

ÇOCUKLARIN BESLENME İHTİYACINA DİKKAT

Avşar, uluslararası literatürde gıda güvencesizliğinin yetersiz beslenme ve sağlıklı gıdaya erişim eksikliği olarak tanımlandığını belirterek, “Uzmanlar, çocukların okul yıllarının sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanması açısından kritik bir dönem olduğunu değerlendiriyor. Sağlıklı beslenme; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlıyor” dedi. Bununla birlikte, ülkemizde çocukların yeterli ve dengeli beslenemediğinin ve bunun temel nedeninin ekonomik faktörler olduğunun altını çizen Avşar, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik ve gıda krizi gibi unsurların birçok ailenin sağlıklı beslenmesini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

KAMUSAL POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR

Okullarda ‘bir öğün ücretsiz yemek’ uygulamasının çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir adım olması gerektiğini belirten Avşar, aynı zamanda bu alanda etkili kamusal programların yetersiz kaldığını, bu nedenle çocukların beslenme ihtiyacının sosyal hizmet programlarıyla karşılanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitimin, Anayasa’yla güvence altına alınmış temel insan haklarından biri olduğunu ifade eden Avşar, bu eğitimin adil ve erişilebilir olması gerektiğinin altını çizdi. Ancak ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimden mahrum kaldığını ve bunun eğitimde ciddi bir adaletsizliğe neden olduğunu belirtti. Avşar, “Bu çerçevede ‘ücretsiz bir öğün yemek’ desteği, eğitimdeki eşitsizliklerin azaltılması ve hak temelli bir eğitim sisteminin oluşturulması için olmazsa olmazlardan biridir” dedi.

ANAYASAL BİR HAK OLARAK DESTEK

Kanun teklifinin amacıyla ilgili olarak Avşar, “Bu teklifle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ek madde eklemek suretiyle okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde hizmet veren devlet okullarında, Sağlık Bakanlığının belirlediği besin gereksinimleri dikkate alınarak tüm öğrencilere her gün ‘bir öğün ücretsiz yemek’ desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Ekonomik açıdan dezavantajlı durumdaki öğrencilere yönelik okul, il veya bölge bazlı kriterler belirlenerek ve sosyal destek mekanizması oluşturularak uygulama geçilmesi, Anayasal bir hak olan eğitime eşit ve adil bir şekilde erişilmesini sağlamayı hedeflemektedir” şeklinde konuştu.