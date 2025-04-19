Mimar Ece Gürel’in Ölüm Nedeni Açıklandı

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

36 yaşındaki mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan sağlığına kavuşamadı ve hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu, Gürel’in cenazesi üzerinde yapılan otopsi sonucunda ölüm nedenini belirledi.

HIPOTERMİ VE KOMPLİKASYONLAR BELİRLENDİ

Yapılan incelemelere göre Ece Gürel’in ölüm sebebi, soğuktan kaynaklanan hipotermi ve bunun sonucunda gelişen komplikasyonlar olarak saptandı. Bu komplikasyonlar arasında rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği ve dissemine intravasküler koagülasyon yer alıyor.

TRAVMA VE ZEHİRLENME BULGUSU YOK

Adli Tıp Kurumu, Gürel’in ölümüyle ilgili yapılan araştırmalarda travma veya zehirlenme bulgusu olmadığını bildirdi. Ayrıca, vücudundan alınan örneklerde başka bir bireye ait DNA profiline de ulaşılmadığı ifade edildi.

KAYBOLUŞ HİKAYESİ

Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden Belgrad Ormanı’na gitmek üzere ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Gürel’in bulunması için polis, AFAD, UMKE, AKUT ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri geniş çaplı arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Gürel, 6 Mart gecesi saat 01.15’te zor bir bölgede bulunmuş ve hayatını kaybettiği Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ece Gürel’in ölümüyle ilgili soruşturma süreci hala sürüyor.