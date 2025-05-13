Minguzzi Ailesi’ne Tehdit İçin 7 Yıl

YENİ GELİŞMELER

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine dair yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldı. Kadıköy’de gerçekleşen cinayet sonrası Minguzzi ailesine tehditler savruldu. Bu tehditleri gerçekleştiren beş şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, bu kişilere yönelik tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

SALDIRININ DETAYLARI

Olay, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için pazara gittiği esnada, B.B. isimli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bu arada, U.B. ise Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Cinayet sonrası tutuklanan B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Geçtiğimiz hafta cinayet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturmada iki şüpheli daha tutuklanarak dosyaya dahil edildi. Tutuklama öncesinde, cinayet mahallinde Minguzzi’yi arayan fail ve suç ortaklarına ait görüntüler de ortaya çıktı.