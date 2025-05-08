Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında 2 Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Dün yaşanan gelişme ile soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli çocuk daha yakalanmıştı. Minguzzi’nin cinayetiyle ilgili davada, bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli çocuk gözaltına alındı. Bu şüphelilerin yaşları 18’den küçük olup Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN SÜRECİ VE HAPİS TALEPLERİ

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi satın almak üzere gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda kendisiyle aynı yaştaki iki saldırgan tarafından bıçaklandı. Yere düştükten sonra başına tekme darbeleri alarak ağır yaralanan Minguzzi, 14 gün yaşam mücadelesi vermişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelileri hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlemişti. İki sanık hakkında hazırlanan bu iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, ilk duruşmada 15 ve 16 yaşındaki sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş ve bir sonraki duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti.