Minguzzi Cinayetinde 2 Şüpheli Tutuklandı

SALDIRIDAN SONRAKİ GELİŞMELER

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için bulunduğu bit pazarında bıçaklanan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bu saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Dün yaşanan olayda, soruşturma çerçevesinde aranan 2 şüpheli çocuk daha yakalandı. 15 yaşındaki Minguzzi’nin ölümüne dair davada yaşanan gelişmeler dikkat çekti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Soruşturma kapsamında yakalanan 2 şüpheli çocuk, gözaltına alınarak Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Bu kişiler, yaşları 18’den küçük olmaları sebebiyle özel bir birimde sorgulanıyor.

TUTUKLAMA TALEBİ

Minguzzi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CİNAYETİN SEBEPLERİ

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak amacıyla gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, kendisiyle aynı yaşta olan iki kişinin saldırısına uğramıştı. Mattia, bıçaklandıktan sonra yere düşmüş ve başına gelen tekme ile yaşam mücadelesi 14 gün boyunca sürmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelilerine yönelik “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar verildi ve bir sonraki duruşma 8 Mayıs’a ertelendi.