Minguzzi Cinayetinde 2 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DA ŞÜPHELİ ÇOCUKLAR YAKALANDI

24 Ocak’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından yaşanan gelişmeler, soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli çocuğun yakalanması ile yeni bir boyut kazandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Soruşturma dâhilinde gözaltına alınan 15 yaşındaki 2 şüpheli çocuk, Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan bu kişiler, cinayet soruşturmasına dahil olan başka bir suçlamayı da taşıyor.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, kendilerine yöneltilen suçlamalar çok ciddiyet taşıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelilerine “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. İddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs’ta yapılmasına karar verildi.