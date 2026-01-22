Minguzzi Cinayetinde Ceza Onama Kararı Verildi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NDEN KESİN HÜKÜM

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tutuklu B.B. ve U.B. hakkında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen “çocuğa karşı kasten öldürme” suçuna ilişkin 24 yıl hapis cezasını onadı. Diğer iki sanık M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlaması ile verilen beraat kararı üzerinde durarak incelemelerini tamamladı.

DAİRE, YEREL MAHKEMENİN HÜKMÜNÜ ONAYLADI

İncelemeler sonucunda Daire, yerel mahkemenin kararında herhangi bir hata olmadığına hükmetti. Bu doğrultuda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile katılan avukatların, B.B. ve U.B.’ye çocukların birden fazla nitelikli halden en üst sınırdan cezalandırılması gerektiği yönündeki taleplerini yerinde bulmadı. Daire, istinaf başvurularını esastan reddederek bu iki sanığın 24’er yıllık cezalarını hukuka uygun buldu.

BERAAT KARARLARI ESASTAN REDDEDİLDİ

M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarını ise kanuni bağlamda uygun bulan Daire, “nitelikli kasten öldürme” suçundan üst haddine cezalandırılması gerekliliğine ilişkin istinaf gerekçelerini de kabul etmedi. Daire, yapılan istinaf başvurusunu Yargıtay’da temyiz yolu açık bir şekilde esastan reddetti. Dava ile ilgili kesin mahkeme kararı Yargıtay tarafından verilecek.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ocak’ta Mattia Ahmet Minguzzi’nin kaykay malzemesi alabilmek için arkadaşlarıyla Kadıköy’de tarihi bir pazara gittiği ve burada B.B. ile U.B. ile karşılaştığı yer aldı. İddianamede, B.B.’nin Minguzzi’yi iterek saldırmasının ardından, kendisinin bir kez daha karşısına çıkarak yumruk atması ve ardından çocuğu bıçakla yaralaması anlatılmakta. U.B.’nin de yere düşen Minguzzi’ye tekme attığı ifade ediliyor.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Minguzzi, 17 gün sonra, 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, ölüm nedeninin kesici aletle olan saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu belirtildi. İddianamede, eğilimli olarak M.A.D. ve A.Ö. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen B.B. ve U.B. hakkında, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’den 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 21 Ekim’deki duruşmada Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi B.B. ve U.B.’ye ceza verirken, diğer iki sanığı beraat ettirerek tahliye etmişti. Verilen karar daha sonra istinafa taşınmıştı.