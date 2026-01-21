Minguzzi Cinayetine Dair Kaydedilen Yeni Anlar

Bütün Türkiye’yi yasa boğan ve tartışmaları gündemde tutan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Minguzzi’nin cinayet anına dair yeni görüntüler yayınlandı.

MİNGUZZİ CİNAYETİNE DAİR YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntülerde cinayetten tutuklu olan Berkay Budak ve tahliye edilen Abdülkerim Özbağ’ın Kadıköy’deki bit pazarında Ahmet Minguzzi’yi aradığı anlar kaydedildi.

CİNAYETİN HEMEN ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER

Cinayetin hemen öncesine ait olan bu görüntülerde Berkay Budak ile Abdülkerim Özbağ’ın pazardaki kalabalık içerisinde koştuğu anlar gözler önüne serildi.

24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak amacıyla gittiği Kadıköy’deki bit pazarında tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi, hemen yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. İşlenen cinayette 15 yaşındaki Berkay Budak, Minguzzi’yi beşi kalbinden olmak üzere 14 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sonrasında, yere düşen Minguzzi 16 yaşındaki Umutcan Baba tarafından tekmelenerek devam eden saldırıya uğradı. 17 yaşındaki Ayberk Doğan ile 14 yaşındaki Kerim Özbağ da cinayetle bağlantılı şüpheliler arasında yer aldı. 15 gün sonra, 8 Şubat 2025’te Mattia’nın beyin ölümü gerçekleşti ve yaşam mücadelesini kaybetti.

