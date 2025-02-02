Minibüs Şoförleri Yarışı Hamile Kadını Korkuttu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarış yapmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtikleri ve yaya geçidinde durmadıkları iddia edilen iki şoför, trafiği ciddi şekilde tehlikeye soktu.

KADIN YOLCUNUN ACILI YANITI

O sırada minibüslerden birinde bulunan hamile yolcu, “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım” diyerek minibüsten inmek istedi. Korkuyla araçtan inen kadın gözyaşları içinde kalırken, başka bir yolcu ise şoförleri cep telefonu ile kayda alarak tepkisini gösterdi. Yaşanan bu olaylar, cep telefonu kamerası ile belgelendi.

Olayın ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri durumu araştırmaya başladı. Görüntüler üzerinden minibüslerin plakalarını tespit ederek inceleme gerçekleştirdiler. Yapılan araştırmalar neticesinde 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer minibüsün şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu öğrenildi. İki şoför gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçu üzerinden adli işlem başlatıldı.