Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü

KAZA BİLGİLERİ

Kağıthane’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen minibüs kazası, yayaların arasında trajik bir şekilde gerçekleşti. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın detayları, saat 16.00 sularında Yahya Kemal Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde yaşandı. Minibüsün sürücüsü Osman K., direksiyon kontrolünü kaybederek 34 LAA 224 plakalı aracıyla kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs, daha sonra park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durabildi.

YARALILARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Olayın ardından hemen bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda; Elif Ö. (44), Ayşegül S. (52) ve H.Ç.Ö. (9) isimli yayaların ağır yaralı olduğu belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden kişi ise Mesut Kılıç (51) olarak tespit edildi. Kazanın ardından araç sürücüsü Osman K. da yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılabilmesi için ambulanslar olay yerine yönlendirildi. Mesut Kılıç’ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın anı, olayın gerçekleştiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yoğun trafikte hızla ilerleyen minibüsün kaldırıma dalarak yayalara çarptığı anlar açıkça yer alıyor.

ÇİÇEK SATAN ESNAF YARALANDI

Ayrıca, kazada ağır yaralanan Ayşegül S.’nin, Anneler Günü sebebiyle kaldırımda çiçek sattığı öğrenildi. Bu trajik olay, bölgedeki sakinleri derinden etkiledi.