Minik Öğrencilerin Okula Uyum Haftası Başlıyor

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL UYUM EĞİTİMLERİNE YENİ PROGRAM

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin ‘uyum’ eğitimlerini desteklemek amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle güçlendirilerek 1-5 Eylül’de okula uyum süreçlerini destekleyen programların uygulanması ile başlayacak.

ORTAOKUL UYUM SÜREÇLERİ BAŞLIYOR

Ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin okul ortamına adaptasyonunu sağlamak için bilgilendirme çalışmaları 8-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Planlamalar doğrultusunda okul öncesi öğrencilerine yönelik Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu, ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için Uyum Haftası Etkinlikleri ve ortaokul 5’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları etkinlikleri hazırlandı. İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik, 5’inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle birlikte 12 etkinlik oluşturuldu.

DİJİTAL PLATFORMLARLA DESTEK

Uyum haftasında bu yıl ilk kez oluşturulan Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu, okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunuluyor. 14 başlık altında yer alan, uyum sürecine dair içerikleri ve materyalleri ile yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor. İçeriklerin tamamı, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden erişilebilir ve indirilebilir hale getirilerek öğretmenlerin sınıf ortamında materyalleri kolayca kullanabilmesine olanak sağlanıyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN ZENGİN İÇERİKLER

Hazırlanan içerikler, sadece uyum haftasına yönelik temel rehberlik materyalleriyle sınırlı kalmayacak. İçerikler, öğretmenlerden, yöneticilerden ve ailelerden beklentilerin sıralandığı bölümler ile ailelerin sıkça sorduğu sorulara yanıt veren destekleyici araçlarla zenginleştirildi. Öğretmenlerin ailelerle birlikte uygulayabileceği etkinliklerin yanı sıra, çocuklara okula uyumu destekleyen ve farklı gelişim alanlarını kapsayan 18 örnek etkinlik sunuldu. Ayrıca, uyum haftası için özel olarak ‘Okuluma Başladım’ şarkısı ve ‘Ben Okula Başladım’ parmak oyunu ile kalıcı öğrenme deneyimleri sağlanacak.

DOĞA BİLİNCİ VE UYUM ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere gönderilen genelgede, doğa sevgisinin geliştirilmesi, yeşil vatanın korunması gibi konular ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, uyum süreci ile bütünleştirilen doğa bilinci kazandırmaya yönelik içerikler eklendi. Uyum haftası esnasında ailelerin, çocuklar ve öğretmenlerle birlikte yürüyüş, gözlem ve fidan dikim etkinliklerini uygulamaları tasarlandı. Bu uygulamalar, çocukların okula uyum sürecini daha kısa sürede ve daha az kaygı ile geçirmesine, ailelerin bilinçli ve işbirliğine dayalı bir davranış sergilemesine, öğretmenlerin ise standartları belirlenmiş kapsamlı bir kaynakla desteklenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.