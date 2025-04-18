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Minikler İçin Eğlenceli Aktiviteler Sunuyor

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YAZARIN USTALIKLA YARATTIĞI DÜNYA

Dilek Türkan Ünlü’nün hikâyeleştirme konusundaki kabiliyeti, Sezen Çağlı’nın eğlenceli illüstrasyonları ile birleşerek çocuklara hazırlanan bu kitapta kendini gösteriyor. “Sulu ile Oku ve Boya – Ovaya Yolculuk” kitabı, çocukları sadece eğitmekle kalmıyor, aynı zamanda içindeki hazır boya kutucukları ile onlara eğlenceli bir aktivite sunuyor.

ÖZEL BASKIYLA EĞLENEREK ÖĞRENME

Kitap, özel baskısı ile fırçası hazır bekleyen çocuklara eğlenceli bir öğrenim süreci sağlıyor. “Çocuklar hem resimleri renklendirip eğlenirken hem de doğanın kendine has döngüsünü öğreniyor” ifadesi, bu öğrenim sürecinin keyifli olduğunu vurguluyor. Bu döngü sayesinde, çocuklar dünyanın güzelliklerinin kavranması gerektiğini anlıyor.

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