Minneapolis Okulunda Saldırı: 2 Ölü, 17 Yaralı

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN AÇIKLAMA

Minneapolis’teki yerel otoriteler, okula yönelik silahlı saldırının gerçekleştiği zamanı yerel saatle 10.15 olarak duyurdu. Saldırganın 23 yaşındaki Robin Westman olduğu belirlendi. FBI, olayı “terörizm” ve “nefret suçu” kapsamında soruşturduğunu açıkladı. Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya platformu üzerinden saldırıyla ilgili bilgi aldığını belirterek, “Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum” ifadelerini kullandı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de, olayları dikkatle izlediğini ve acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı. Polis, acil durum ekiplerinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

TRAJEDİ VE YARALILAR

Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brian O’Hara, düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğun yaşamını yitirdiğini, 14’ü çocuk 17 kişinin de yaralandığını aktardı. O’Hara, yaralılar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğunu belirterek, “Bu korkak saldırıdan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdi” açıklamasını yaptı. O’Hara, Minneapolis’in “akıl almaz bir trajedi” yaşadığını ifade ederek, saldırganın okul çocuklarının kilisede ayin yaptığı sırada dışarıdan uzun namlulu silahla ateş ettiğini bildirdi. O’Hara, “Saldırgan uzun namlulu bir silah, av tüfeği ve tabanca taşıyordu. Bu, masum çocuklara ve diğer insanlara karşı kasıtlı bir şiddet eylemiydi. Çocuklarla dolu bir kiliseye ateş açmanın katıksız zulmünü ve korkaklığını aklın kavraması kesinlikle zor,” dedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE SABIKA KAYDI

O’Hara, saldırganın 20’li yaşların başında siyah kıyafetler giyen bir erkek olduğuna dikkat çekerek, saldırganın suç geçmişi, okulla bağlantısı gibi konular üzerinde soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Ayrıca, yaralılar Hennepin Hastanesi’ne kaldırıldığında, acil doktoru Thomas Wyatt yaralılardan 7’sinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

ULUSAL YETKİLİLERDEN YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili Truth Social hesabından bir açıklama yaptı ve olayla ilgili bilgi aldığını, gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Trump, “Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim,” dedi.

TOPLUMDAKİ ETKİLERİ VE İNCELEMELER

Polis şefi O’Hara, silahlı saldırgan Robin Westman’ın sabıka kaydının bulunmadığını ve saldırıda kullanılan üç silahın da yasal olarak satın alındığını belirtti. O’Hara, “Bu aşamada, saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıyoruz. Bu saldırının gerçekleştirilmesinde doğrudan başka şüphelilerin yer aldığına dair bir bulgu yok,” ifadesini kullandı. Westman’ın YouTube’da yayımlanmak üzere zamanlanmış bir manifestosu olduğunu doğrulayan O’Hara, videodaki rahatsız edici içeriklerin FBI tarafından kaldırıldığını ve halen incelendiğini kaydetti. Ayrıca, Westman’ın saldırıdan sonra gönderdiği bir videoda ailesine ve arkadaşlarına yönelik bir mektup bıraktığı, silah ve şarjör görüntüleri ile “Donald Trump’ı öldürün” ve “Bu çocuklar için” ifadelerini içerdiği belirlendi. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun taziye mesajı da basın toplantısında okundu. Ayrıca, Beyaz Saray, Başkan Trump’ın Minneapolis’teki saldırı kurbanları için ABD bayrağının yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu.