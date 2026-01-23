Minnesota’da Göçmenlik Denetiminde Çocuk Gözaltına Alındı

ABD’DE GÖÇMENLİK DENETİMİ VE ÇOCUĞUN GÖZALTINA ALINMASI

Minnesota’da gerçekleştirilen bir göçmenlik denetimi sırasında, beş yaşındaki Liam Ramos babasıyla birlikte gözaltına alındı. Okul öncesi eğitim alan Liam, babası Adrian Alexander Conejo Arias ile evlerinin önünde ICE görevlileri tarafından durduruldu.

BABA OĞLUNU BIRAKIP KAÇTI İDDİASI

İç Güvenlik Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada, “ICE bir çocuğu hedef almadı.” açıklamasında bulundu. Operasyonun, “yasa dışı göçmen” olarak tanımlanan baba için gerçekleştirildiği belirtilirken, babanın görevliler yaklaşınca oğlunu “terk ettiği” iddia edildi. Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, “Neden beş yaşındaki bir çocuk gözaltına alınıyor? Bu çocuğun şiddet içeren bir suçlu olarak sınıflandırılacağını kim söyleyebilir?” diyerek duruma tepki gösterdi. ICE ise paylaşımında çocuğun gözaltına alınmadığını öne sürdü.

“GÖREVLİLERİMİZ ÇOCUĞUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI”

Kurum, yaptığı açıklamada, “Suç kaydı bulunan yasadışı bir göçmen, ICE’den kaçarken çocuğunu TERK ETTİ. Görevlilerimiz de dondurucu soğukta çocuğun GÜVENDE olmasını sağladı.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ailenin evdeki yetişkinlerin çocuğun bakımını üstlenmesi için yapılan girişimleri reddettiği ve babanın çocuğun kendisiyle kalmasını istediği iddiası paylaşıldı. Okul tarafından yayımlanan fotoğraflarda, tavşan şeklinde bir şapka takan ve sırt çantası bir görevli tarafından tutulan bir çocuk görüntüleniyor.

OPERASYON İÇİN ÇOCUĞU KULLANMIŞLAR

Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evin kapısını çalmasını ve içeride başka biri olup olmadığını kontrol etmesini istediğini iletti. Öğrencinin olay esnasında okuldan yeni döndüğü belirtildi. Evde yaşayan bir başka yetişkinin çocuğu içeri almak istediği ancak buna izin verilmediği de aktarıldı. Okul yönetim kurulunda yer alan Mary Granlund, olay yerine bulunup göçmenlik yetkililerine Liam’ı kendisinin alabileceğini söylediğini ifade etti, fakat çocuğun gözaltına alınması devam etti.

VANCE BİR KEZ DAHA ICE GÖREVLİLERİNİ SAVUNDU

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota ziyareti esnasında yaptığı açıklamada ICE’in “başka seçeneği olmadığını” savundu. “Baba kaçtı” diyen Vance, “Beş yaşındaki bir çocuğun donarak ölmesine mi izin vermeleri gerekiyor? ABD’de yasaları ihlal eden bir kişiyi tutuklamamaları mı gerekiyor?” şeklinde konuştu. Çocuk sahibi olmanın tutuklamaya engel olmayacağını da belirtti.

ÇOCUK VE BABA NE ZAMAN GÖZALTINA ALINDI?

ABD’nin Minnesota eyaletindeki sıkı göçmenlik uygulamaları devam ederken, 20 Ocak Salı günü düzenlenen operasyon sonucunda baba ve küçük çocuğun gözaltına alınması tepkilere neden oldu. Ailenin avukatları, günlerdir baba ve çocuğa ulaşmaya çalıştıklarını ve çocuğun baba ile birlikte gözaltında tutulmasının bir anlamı olmadığını savunuyor.

AİLE 2024 YILINDA İLTİCA ETMİŞ

Ailenin avukatı Marc Prokosch, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Liam ve babasının Teksas’ın San Antonio kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu, avukatların kendilerine ulaşmaya çalıştığını ifade etti. Prokosch, ailenin 2024’te Ekvador’dan ABD’ye iltica talebiyle geldiğini vurguladı ve “ICE’den kaçmadıklarını ve tüm prosedürlere uyduklarını” ekledi.

RENEE GOOD CİNAYETİ SONRASINDA PROTESTOLAR

Yine 7 Ocak’ta Minneapolis’te bir federal memurun Renee Good adlı kadını vurarak öldürmesi, protestoların artmasına neden oldu. Trump yönetimi, 37 yaşındaki Good’un aracını silah olarak kullandığını ve memurun meşru müdafaada bulunduğunu iddia etti.