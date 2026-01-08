Minnesota’da Göçmenlik Operasyonu Sonrası Protesto Gösterisi

Amerika’yı karıştıran cinayet sonrası olayların yankıları devam ediyor. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, göçmen operasyonu gerçekleştiren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, operasyonu takip eden ABD vatandaşı bir kadını aracında vurup öldürüyor.

ABD’LİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Kameralara yansıyan bu vahim olay, hem ülkede hem de dünya genelinde geniş bir tartışma başlatırken, vatandaşlar da protesto amacıyla sokaklara çıkıyor. Bu bağlamda, Minneapolis’te bir göçmenlik ajanının 37 yaşındaki kadını öldürmesi üzerine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) karşı büyük bir protesto gösterisi düzenleniyor.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA GÜÇLÜ TARTIŞMA

Gerçekleştirilen protestolar sırasında, federal ajanlara ait araçların tesisten ayrılmasını engellemeye çalışan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşanıyor.