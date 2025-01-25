Miraç Nedir? İslam’da Önemi Ve Anlamı

MİRAÇ KANDİLİ YARIN İDARE EDİLECEK

Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü İslam alemi için önemli günlerden biri olarak kutlanacak. Bu özel günde namazlar kılınacak ve çeşitli ibadetler yerine getirilecek. Miraç ile ilgili dini bilgiler de araştırılmaya başlandı. “Miraç Kuran’da geçiyor mu?” ve “Miraç ne demektir?” soruları günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Miraç Kandili, “Üç aylar”ın ilki olan Recep ayının 27’nci gecesine denk geliyor. Peygamber efendimizin Allah’ın huzuruna çıkması anlamına gelen Miraç, milyonlarca Müslüman tarafından derin bir saygı ile anılacak.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarda, Hz. Muhammed’in göğe yükselişini ve Allah ile öte âlemleri görüp geri dönüşünü tanımlayan bir terim. Kelime anlamı itibarıyla “merdiven”, “yükselecek yer” ve “en yüksek makam” olarak yorumlanıyor. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamına gelen urûc kökünden türetilmiş olan mi‘râc kelimesi ise “yukarı çıkma aracı, merdiven” demektir. İslam dünyasında “Allah’a yükseliş ve arınma” olarak önemli bir yere sahiptir. İslam kaynaklarına göre, Mekke ile Medine arasında hicret gerçekleşmeden bir yıl önce yaşanan “İsra ve Miraç” olayı, Hazreti Muhammed’in Mekke’de gördüğü sıkıntılara karşı Allah tarafından bir teselli olarak kabul ediliyor.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NEDİR?

Miraç gecesinde, beş vakit namaz farz kılındı; Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağına dair müjdesi verildi ve “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti vahyolundu. Bu olay, Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade ediyor. Olay Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ile oradan yükseklere çıkış olarak kaydedilmesiyle, kaynaklarda genellikle “isrâ ve mi‘rac” olarak geçiyor; ancak Türkçe’de mi‘rac kelimesi ile her ikisi de ifade ediliyor.

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Miraç Kandili’nde Müslümanlara, namaz borcu olanların mümkün olduğunca namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur’an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor. Bu özel gecenin anlamının idrak edilmesi, ibadetlerin yerine getirilmesi büyük önem taşıyor.