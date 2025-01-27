Miras Dağılımı: Çocuğu Olmayanlar İçin Kurallar

MİRAS DAĞILIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Evli olup çocuğu bulunmayan veya bekâr olan kişilerin miraslarının kime kalacağı, pek çok birey için önemli bir husus. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde miras, belli bir düzen içinde hak sahiplerine paylaştırılıyor. Çocuk sahibi olmayan ve eşi hayatta olmayan bireylerin miras dağılımıyla ilgili detaylar ise şu şekilde ele alınıyor.

AİLE BİREYLERİNE MİRAS GEÇİŞİ

Türk Medeni Kanunu’na göre, eğer vefat eden kişinin çocuğu yoksa, miras öncelikle anne ve babasına intikal ediyor. Eğer her iki ebeveyn de hayattaysa miras, aralarında eşit şekilde dağıtılıyor. Ancak anne ve babanın vefat etmesi durumunda miras hakkı bir sonraki derece akrabalara geçiyor. Miras sıralaması şu şekilde devam ediyor: Eğer hiç mirasçı yoksa, bu durumda miras devletin mülkiyetine geçiyor. Bekâr bireylerin mirasları ise yasal olarak en yakın akrabalarına aktarılıyor. Ebeveynleri hayatta olanların malvarlığı, onlara paylaştırılıyor. Ebeveynler yaşamıyorsa, miras, öncelikle kardeşlere ve sonra daha uzak akrabalara geçiyor.

VASİYETNAME İLE MİRAS DÜZENİ

Bir birey, hayattayken vasiyetname oluşturarak malvarlığının nasıl paylaşılacağını belirleyebiliyor. Ancak, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mirasın dörtte biri her zaman yasal mirasçılara bırakılmak zorunda. Bu nedenle vasiyetname ile tüm malvarlığını istediği gibi yönlendirmek mümkün olmuyor. Vasiyetname, bir kişinin belirli bir kısmını tercih ettiği kişilere bırakmasına olanak tanırken, bu süreçte yasal hakların korunduğu da unutulmamalı. Mirasın aktarılacağı yakın akrabaların bulunmaması halinde, mirasın devlete intikal etmesi söz konusu. Bu tür durumlarda, kişinin hayattayken malvarlığıyla ilgili düzenlemeler yapması büyük bir önem taşıyor.