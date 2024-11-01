Miras Tartışması Yüzünden Kardeş Cinayeti

İSTANBUL’DA ŞOK EDİCİ MİRAS CİNAYETİ

İstanbul Bahçelievler’de yaşanan korkunç bir miras cinayeti, Harun Can isimli kişinin ağabeyi Kenan Can’ı miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü iddialarıyla gündeme geldi. Olay, Harun Can’ın bir kiralık katil tutma teşebbüsünde bulunduğu ancak kiralık katilin teklifi reddetmesi sonrası cinayeti kendisinin işlediğinin anlaşılmasıyla patlak verdi. Cinayet, 27 Ekim Pazar günü Harun Can’ın Emniyet’e giderek ağabeyini evde ölü bulduğunu bildirmesiyle ortaya çıktı.

CİNAYETİN DETAYLARI VE POLİS SORUŞTURMASI

Polis ekipleri, olay yerine intikal ederek Kenan Can’ı yatağında başına ağır bir aletle vurulmuş ve kafatası parçalanmış halde buldu. İlk ifadesinde cinayetle ilgili bir bilgisi olmadığını iddia eden Harun Can, çelişkili açıklamalar ve güvenlik kameraları yoluyla olaydan önce uzun süre sokakta dolandığı tespit edilince gözaltına alındı. Yapılan polis araştırmalarında, iki kardeş arasında Kayseri’deki bir tarladan elde edilen miras gelirleri yüzünden sık sık kavga ettikleri belirlendi.

KİRALIK KATİL TUTMA GİRİŞİMİ

Soruşturma sırasında Harun Can’ın, cinayetten önce B.M. adındaki bir kişiyi 150 bin lira karşılığında kiralık katil olarak tuttuğu, fakat B.M.’nin cinayeti işlemeyi reddetmesi üzerine ağabeyini kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Kayseri’deki miras ihtilafı sebebiyle yaşanan bu olay, toplumda büyük bir tepkiyle karşılandı.

HUKUKİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Emniyet işlemeleri sonrası adliyeye sevk edilen Harun Can, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu cinayet, Türkiye’de miras anlaşmazlıkları yüzünden yaşanan şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.