Miro: Duyguların ve sözlerin gücüyle konuşuyor

Azerbaycan müziği son yıllarda hem içerik hem biçim açısından ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümün merkezinde yer alan isimlerden biri ise kuşkusuz Miro. Genç yaşına rağmen söz yazarlığı, besteciliği ve sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, özellikle Z kuşağının güçlü sesi haline geldi. “Re Play” stüdyolarında şarkılarını seslendiren Miro, klasik duygusal temaları modern altyapılarla birleştirerek farklı bir anlatım dili kurmayı başarıyor.
“Men” şarkısıyla içsel çöküşü anlattı
Sanatçının çok sevilen eserlerden biri olan “Men”, yalnızca melodisiyle değil sözleriyle de büyük etki yarattı. Şarkı, iç dünyada yaşanan bir yıkımı ve kabullenişi anlatıyor.
İşte Azerbaycan Türkçesi ile söylenen Men şarkısının Türkçe sözleri:
Göz Kapaklarımın Üstüne Gece Çöktü
Henüz Uyuma, Bu Dertlerin Devamını Bekle
Bir Anlık Aklına Gelsin
Devam Etmek Mümkün Mü Ki Bunu Kelimelerle?
Yalandan, Hatır İçin Bir Fincan Çay İçelim Mi?
Eski Günlerimizin Üzerinden, Üzerinden?
Sevmek Yürek İster
Hayatta Korkak İnsanlar Sevemez
O Duygular, Kalan İzler
İnsanın İçindeki Aşkı Yaratan Da Bunlar
Giden Bilsin Ama
Kalanın Aşk Dolu Mermisi Vuracak Mı
Göğsünden, Göğsünden?
Hayatımı Unuttum, Sırf Bu Yüzden Şimdi
Al, Sorun Değil, Hepsi Senindir
Bu Aşkın Başından Beri İnsafı Yok
Acı Da, Izdırap Da Aynıdır, Tektir
Ben Yokum, Söyle Yanında Kim Var?
Bunu Gözlerimle Görünce Anladım Ben
Tam Da Oracıkta Dizlerimin Üstüne Düştüm Ben
Aşk Ve Nefret İçindeki Birine Dönüştüm Ben
Sen Başka Bir Gülümsemeyle Gözlerinde Bir Parıltı Buldun Mu?
Seni Affettim Ama Hayatıma Küstüm Ben
Tam Da Oracıkta Dizlerimin Üstüne Düştüm Ben
Aşk Ve Nefret İçindeki Birine Dönüştüm Ben
Sen Başka Bir Gülümsemeyle Gözlerinde Bir Parıltı Buldun Mu?
Seni Affettim Ama Hayatıma Küstüm Ben
Tam Da Oracıkta Dizlerimin Üstüne Düştüm Ben
Göz Kapaklarımın Üstüne Gece Çöktü
Henüz Uyuma, Bu Dertlerin Devamını Bekle
Bir Anlık Aklına Gelsin
Devam Etmek Mümkün Mü Ki Bunu Kelimelerle?
Yalandan, Hatır İçin Bir Fincan Çay İçelim Mi?
Eski Günlerimizin Üzerinden, Üzerinden?
Sevmek Yürek İster
Hayatta Korkak İnsanlar Sevemez
O Duygular, Kalan İzler
İnsanın İçindeki Aşkı Yaratan Da Bunlar
Giden Bilsin Ama
Kalanın Aşk Dolu Mermisi Vuracak Mı
Göğsünden, Göğsünden?
Hayatımı Unuttum, Sırf Bu Yüzden Şimdi
Al, Sorun Değil, Hepsi Senindir
Bu Aşkın Başından Beri İnsafı Yok
Acı Da, Izdırap Da Aynıdır, Tektir
Ben Yokum, Söyle Yanında Kim Var?
Bunu Gözlerimle Görünce Anladım Ben
“Lenet” ile duygusal bir başkaldırı
Miro’nun toplumsal ve bireysel kırılmaları yansıttığı bir başka dikkat çekici eseri ise “Lenet”. Şarkı, yalancı sevgilere, çifte standartlara ve kişisel yalnızlığa karşı güçlü bir sözlü direniş olarak dikkat çekiyor.
Sözlerin Türkçesi şöyle:
Sözler Var Yüreğime Tasvir
Birdenbire Yaratılmış
Aşk Yaraları Kanarmış
Kimi Gerçekten İnsan, Kimi Şeytanların Özüdür
İnsan Suyuna Batırılmış
Sahte Duygularına Kapılmış
Bilsem Ben, Bu Hayatın Neresidir?
Nereye Gideyim, Nereye Sığınayım?
Bu Ömrün Gidişatı Bize Göre Yeni Bir Derstir
Kime Anlatsam?
Yalnızım, Ne Parasını, Ne Malını
İstemem, Hepsini Al Götür
Hayat, Üzerime Gelme Artık
Yeter Artık, Bu Acı Dinmiyor
Beni Sorarsan…
Çöküp Üstüme Lanet
Kime Cehennemdir Dünya, Kimlere Göre Cennet
Hayatın Bugünü, Yarını Dünün Tekrarı
Kime Kimden Emanet?
Ver Aşkta Sevgiyi, Al Yerine İhanet
Eski Köy, Yeni Adet
Zamanın Oyunu, Bedenim Yoruldu, Kalmadı Güç
Bu Gidişle Sonumuz Görünüyorsa Rezalet
Vicdanda Hararet
Senden Bana “Çık Git”
Benden Sana Davet
Sonsuzluğa Batmışım
Sanki Ölümcül Bir Uykuya Dalıp Gitmişim Fark Etmeden
Ben Kaçmadım Hiçbir Zaman
Derdin Üzerine Gittim
Yeryüzünde Bilenlere Yer Yok Mu?
Adımımı Dünyadan Geri Çekmişim
Bak, Dışarıdan Otuzlarında Gibi
Ama İçimde Elli Beş, Altmış Yaşındayım…
Ama Bu Hayatın Neresidir?
Nereye Gideyim, Nereye Sığınayım?
Bu Ömrün Gidişatı Bize Göre Yeni Bir Derstir
Kime Anlatsam?
Yalnızım, Ne Parasını, Ne Malını
İstemem, Hepsini Al Götür
Hayat, Üzerime Gelme Artık
Yeter Artık, Bu Acı Dinmiyor
Beni Sorarsan…
Hit listesi uzayıp gidiyor
Miro’nun müzik listelerinde yer eden diğer bazı parçaları şunlar: “Nə İsə”, “Redd Ele”, “Onsuz”, “Sevgim”, “Tecili Yardım”, “Havalardan”, “Meni Gözleme”, “Yaraşır”, “Düzünü De” daha fazlası. Bu parçalar yalnızca melodik yapı olarak değil, anlatmak istedikleriyle de farklılaşıyor.
Aygün Kazımova iş birlikleriyle daha da güçlendi
Miro yalnızca kendi projeleriyle değil, başkalarına verdiği eserlerle de dikkat çekiyor. Özellikle Azerbaycan müziğinin divası Aygün Kazımova için yazdığı “Əlcək” ve “Bilmek Olmaz” büyük ilgi topladı ve haftalarda hitler listesinde kaldı.
Ayrıca genç yıldız Elvin Babazade için hazırladığı “Neyi Var” isimli şarkı da müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Şarkı, duygusal ve güçlü sözleriyle Elvin’in yorumunda yeni bir boyut kazandı.
HABER: MUAZ KALAYCI