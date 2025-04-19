Miro: Duyguların ve sözlerin gücüyle konuşuyor

Azerbaycan müziği son yıllarda hem içerik hem biçim açısından ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümün merkezinde yer alan isimlerden biri ise kuşkusuz Miro. Genç yaşına rağmen söz yazarlığı, besteciliği ve sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, özellikle Z kuşağının güçlü sesi haline geldi. “Re Play” stüdyolarında şarkılarını seslendiren Miro, klasik duygusal temaları modern altyapılarla birleştirerek farklı bir anlatım dili kurmayı başarıyor.

“Men” şarkısıyla içsel çöküşü anlattı

Sanatçının çok sevilen eserlerden biri olan “Men”, yalnızca melodisiyle değil sözleriyle de büyük etki yarattı. Şarkı, iç dünyada yaşanan bir yıkımı ve kabullenişi anlatıyor.

İşte Azerbaycan Türkçesi ile söylenen Men şarkısının Türkçe sözleri:

Göz Kapaklarımın Üstüne Gece Çöktü

Henüz Uyuma, Bu Dertlerin Devamını Bekle

Bir Anlık Aklına Gelsin

Devam Etmek Mümkün Mü Ki Bunu Kelimelerle?

Yalandan, Hatır İçin Bir Fincan Çay İçelim Mi?

Eski Günlerimizin Üzerinden, Üzerinden?

Sevmek Yürek İster

Hayatta Korkak İnsanlar Sevemez

O Duygular, Kalan İzler

İnsanın İçindeki Aşkı Yaratan Da Bunlar

Giden Bilsin Ama

Kalanın Aşk Dolu Mermisi Vuracak Mı

Göğsünden, Göğsünden?

Hayatımı Unuttum, Sırf Bu Yüzden Şimdi

Al, Sorun Değil, Hepsi Senindir

Bu Aşkın Başından Beri İnsafı Yok

Acı Da, Izdırap Da Aynıdır, Tektir

Ben Yokum, Söyle Yanında Kim Var?

Bunu Gözlerimle Görünce Anladım Ben

Tam Da Oracıkta Dizlerimin Üstüne Düştüm Ben

Aşk Ve Nefret İçindeki Birine Dönüştüm Ben

Sen Başka Bir Gülümsemeyle Gözlerinde Bir Parıltı Buldun Mu?

Seni Affettim Ama Hayatıma Küstüm Ben

Tam Da Oracıkta Dizlerimin Üstüne Düştüm Ben

Aşk Ve Nefret İçindeki Birine Dönüştüm Ben

Sen Başka Bir Gülümsemeyle Gözlerinde Bir Parıltı Buldun Mu?

Seni Affettim Ama Hayatıma Küstüm Ben

Tam Da Oracıkta Dizlerimin Üstüne Düştüm Ben

Göz Kapaklarımın Üstüne Gece Çöktü

Henüz Uyuma, Bu Dertlerin Devamını Bekle

Bir Anlık Aklına Gelsin

Devam Etmek Mümkün Mü Ki Bunu Kelimelerle?

Yalandan, Hatır İçin Bir Fincan Çay İçelim Mi?

Eski Günlerimizin Üzerinden, Üzerinden?

Sevmek Yürek İster

Hayatta Korkak İnsanlar Sevemez

O Duygular, Kalan İzler

İnsanın İçindeki Aşkı Yaratan Da Bunlar

Giden Bilsin Ama

Kalanın Aşk Dolu Mermisi Vuracak Mı

Göğsünden, Göğsünden?

Hayatımı Unuttum, Sırf Bu Yüzden Şimdi

Al, Sorun Değil, Hepsi Senindir

Bu Aşkın Başından Beri İnsafı Yok

Acı Da, Izdırap Da Aynıdır, Tektir

Ben Yokum, Söyle Yanında Kim Var?

Bunu Gözlerimle Görünce Anladım Ben

“Lenet” ile duygusal bir başkaldırı

Miro’nun toplumsal ve bireysel kırılmaları yansıttığı bir başka dikkat çekici eseri ise “Lenet”. Şarkı, yalancı sevgilere, çifte standartlara ve kişisel yalnızlığa karşı güçlü bir sözlü direniş olarak dikkat çekiyor.

Sözlerin Türkçesi şöyle:

Sözler Var Yüreğime Tasvir

Birdenbire Yaratılmış

Aşk Yaraları Kanarmış

Kimi Gerçekten İnsan, Kimi Şeytanların Özüdür

İnsan Suyuna Batırılmış

Sahte Duygularına Kapılmış

Bilsem Ben, Bu Hayatın Neresidir?

Nereye Gideyim, Nereye Sığınayım?

Bu Ömrün Gidişatı Bize Göre Yeni Bir Derstir

Kime Anlatsam?

Yalnızım, Ne Parasını, Ne Malını

İstemem, Hepsini Al Götür

Hayat, Üzerime Gelme Artık

Yeter Artık, Bu Acı Dinmiyor

Beni Sorarsan…

Çöküp Üstüme Lanet

Kime Cehennemdir Dünya, Kimlere Göre Cennet

Hayatın Bugünü, Yarını Dünün Tekrarı

Kime Kimden Emanet?

Ver Aşkta Sevgiyi, Al Yerine İhanet

Eski Köy, Yeni Adet

Zamanın Oyunu, Bedenim Yoruldu, Kalmadı Güç

Bu Gidişle Sonumuz Görünüyorsa Rezalet

Vicdanda Hararet

Senden Bana “Çık Git”

Benden Sana Davet

Sonsuzluğa Batmışım

Sanki Ölümcül Bir Uykuya Dalıp Gitmişim Fark Etmeden

Ben Kaçmadım Hiçbir Zaman

Derdin Üzerine Gittim

Yeryüzünde Bilenlere Yer Yok Mu?

Adımımı Dünyadan Geri Çekmişim

Bak, Dışarıdan Otuzlarında Gibi

Ama İçimde Elli Beş, Altmış Yaşındayım…

Ama Bu Hayatın Neresidir?

Nereye Gideyim, Nereye Sığınayım?

Bu Ömrün Gidişatı Bize Göre Yeni Bir Derstir

Kime Anlatsam?

Yalnızım, Ne Parasını, Ne Malını

İstemem, Hepsini Al Götür

Hayat, Üzerime Gelme Artık

Yeter Artık, Bu Acı Dinmiyor

Beni Sorarsan…

Hit listesi uzayıp gidiyor

Miro’nun müzik listelerinde yer eden diğer bazı parçaları şunlar: “Nə İsə”, “Redd Ele”, “Onsuz”, “Sevgim”, “Tecili Yardım”, “Havalardan”, “Meni Gözleme”, “Yaraşır”, “Düzünü De” daha fazlası. Bu parçalar yalnızca melodik yapı olarak değil, anlatmak istedikleriyle de farklılaşıyor.

Aygün Kazımova iş birlikleriyle daha da güçlendi

Miro yalnızca kendi projeleriyle değil, başkalarına verdiği eserlerle de dikkat çekiyor. Özellikle Azerbaycan müziğinin divası Aygün Kazımova için yazdığı “Əlcək” ve “Bilmek Olmaz” büyük ilgi topladı ve haftalarda hitler listesinde kaldı.

Ayrıca genç yıldız Elvin Babazade için hazırladığı “Neyi Var” isimli şarkı da müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Şarkı, duygusal ve güçlü sözleriyle Elvin’in yorumunda yeni bir boyut kazandı.

HABER: MUAZ KALAYCI