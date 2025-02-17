Mısır’da Çöken Bina: 10 Ölü

KAHİRE’DE YAŞANAN FACİA

Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kahire’ye bağlı Giza vilayetinin Kirdase bölgesinde bir apartmanın aniden çöktüğünü duyurdu. Olay sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi.

ENKAZ ALTINDAN YARALILAR ÇIKARILDI

Faciada enkaz altından çıkarılan 3 yaralı, 6 Ekim şehrinde yer alan Şeyh Zayid Uzmanlık Hastanesi’ne tedavi edilmek üzere sevk edildi. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ve içeride başka yaralıların olma ihtimaline karşın arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çaba harcadığını bildirdi.

NEDENİ BELİRSİZ, İDDİALAR BULUNUYOR

Çöküşün nedeni hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yerel medya ise binanın üç katlı olduğunu ve mutlaka çökmeden önce bir mutfak tüpü patlaması olduğuna dair iddialar bulunduğunu aktarıyor.