Mısır’da Görüşmeler Başlıyor: Esir Ve IDF Çekilmesi Tartışılacak

GÖRÜŞMELERİN ANA GÜNDEMİ

Mısır’da gerçekleştirilecek görüşmelerde ilk olarak İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği bölgeler ve esirlerin durumu üzerinde durulacak. Bu müzakereler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in katılımı ile yürütülecek. İsrail heyetinin başında Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin bulunacağı kaydediliyor. Hamas heyetine ise, İsrail tarafından Doha saldırısında hedef alınan üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayya liderlik edecek.

ISRAIL’İN DOHA SALDIRISI VE SON GELİŞMELER

İsrail’in Doha’da gerçekleştirdiği saldırıda, Halil el-Hayya’nın oğlu Hemmam Hayye ve ofis müdürü Cihad Lebed yaşamını yitirmişti. Yapılacak görüşmelerde, Hamas’ın elindeki 48 esirin serbest bırakılması ve IDF’nin çekileceği bölgelerin belirlenmesi bekleniyor. Bu konuların hızlı bir şekilde karara bağlanması öngörülüyor çünkü ABD Başkanı Donald Trump, toplantının sonucunu neredeyse önceden açıkladı. Trump, İsrail’in ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurarak, “Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek, rehine ve tutuklu takası başlayacak.” diye belirtti.

DESTEĞE GELEN ÜLKELERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Toplantı öncesinde Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanlarından ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Hamas’ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Trump’ın İsrail’e yönelik bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısının da olumlu bulunduğu vurgulandı. Hamas’ın ayrıca Gazze’nin yönetimini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğu bilgisi verildi.

MISIR DIŞİŞLERİ’NDEN GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Mısır Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşmasının uygulanması için gerekli insani ve lojistik koşulların oluşturulması konularının ele alınacağını bildirdi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de süregelen savaşı sona erdirmeyi ve Filistin halkının acılarını hafifletmeyi amaçlayan planının detayları da müzakerelerde değerlendirilecek. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin mevcut bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları çerçevesinde gerçekleşeceğini ifade etti.

TRUMP’TAN HAMAS’A SERT UYARI

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in “rehine takası ve barış anlaşmasına şans tanımak için” bombardımanları durdurma kararını olumlu bulduğunu belirtirken, Hamas’a yönelik de “sert bir uyarıda” bulundu. Trump, “Rehine anlaşmasını geciktirmeye kalkarlarsa bu fırsat ortadan kalkar. Gecikmeye tahammül etmeyeceğim. Herkes adil biçimde muamele görecek, ama bu işi hemen bitireceğiz.” şeklinde konuştu.