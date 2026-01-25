Mısır’dan Barış Konseyi Vurgusu ve Refah Talepleri

Mısır, Barış Konseyi’ne katılmasının memnuniyetle karşılandığını dile getirerek, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasını talep etti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, “İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi ve Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü olarak yeniden açılması” gerektiğini vurguladı.

MISIR-ABD GÖRÜŞMESİ

Abdulati, Kahire’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığı bildirildi. Tarafların, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek ve siyasi ile ekonomik işbirliklerini geliştirmek üzere değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

SUDAN, AFRİKA BOYNUZU VE SU GÜVENLİĞİ

Görüşmede Gazze’nin durumu dışında, Sudan, Afrika Boynuzu ve Mısır’ın su güvenliği ile ilgili gelişmelerin de konuşulduğu ifade edildi. Abdulati, ABD Başkanı tarafından 15 Ocak’ta kurulduğu açıklanan “Barış Konseyi”ne Mısır’ın dahil edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. “Barış Konseyi, çatışmalardan etkilenen bölgelerde istikrarı sağlamayı ve kalıcı barışı tesis etmeyi hedefliyor” denildi.

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze’ye dair planın ikinci aşamasının gerekliliklerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Gazze Ulusal Yönetim Komitesinin desteklenmesi ve ateşkesin denetlenmesi için uluslararası istikrar gücünün hızla konuşlandırılmasını” talep etti. Abdulati ayrıca, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasının ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesinin, erken toparlanma sürecini ve yeniden imarı destekleyeceğini ifade etti.

İHSAN GİRİŞİMİ VE ENFORMASYONLAR

Bu sürecin, Filistinlilerin ihtiyaçlarını gözeten ve insani yardımların kesintisiz girişini güvence altına alacak bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiği belirtildi. İsrail ordu radyosu, Washington ile Tel Aviv arasında Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılması konusunda bir mutabakata varıldığını öne sürerken, bazı İsrailli haber kaynakları kapının bu hafta açılabileceğini iddia etti. İsrail, Mayıs 2024’ten bu yana Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını işgal altında tutuyordu.

ATEŞKES VE İHLAL RAPORLARI

Tel Aviv yönetimi, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılarda çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturan 71 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail’in çeşitli ihlalleri devam ediyor. Bu süreçte toplamda 481 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve Gazze’ye insani yardımların kısıtlandığı bildirildi.

SUDAN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Sudan’daki duruma da değinen Abdulati, insani ateşkes sağlanması, güvenli insani koridorların oluşturulması ve kalıcı ateşkese yönelik siyasi sürecin başlatılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Mısır, Sudan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına verdikleri desteği yineledi. Sudan’daki çatışmalar nedeniyle Nisan 2023’ten bu yana on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edildiği ve ülkede ciddi bir insani kriz yaşandığı ifade edildi.