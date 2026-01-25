Mısır’dan Gazze İçin Acil Refah Kapısı Talebi

Mısır, Barış Konseyi’ne dahil edilmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasını talep etti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi ve Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü olarak yeniden açılması gerektiğinin altını çizdi.

MISIR-ABD GÖRÜŞMESİ

Abdulati, Kahire’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi. Görüşme sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Tarafların, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğinin artırılması konularını ele aldıkları ifade edildi.

SU GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Görüşmede Gazze’deki durumun yanı sıra Sudan, Afrika Boynuzu ve Mısır’ın su güvenliği konusundaki gelişmelere de yer verildi. Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 15 Ocak’ta kurulduğu duyurulan “Barış Konseyi”ne Mısır’ın katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

KALICI BARIŞ İHTİYACI

Barış Konseyi’nin, çatışmalardan etkilenen bölgelerde istikrar sağlamak ve kalıcı barış tesis etmek amacı taşıdığı kaydedildi. Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze ile ilgili planın ikinci aşamasının gerekliliklerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, Gazze Ulusal Yönetim Komitesi’nin desteklenmesi ve ateşkesin denetlenmesi için uluslararası bir istikrar gücünün hızla konuşlandırılmasını talep etti.

İSRAİL’İN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR

Abdulati, Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü olarak yeniden açılmasının ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesinin, bölgenin yeniden toparlanma sürecini başlatacağını vurguladı. Bu sürecin, Filistinlilerin ihtiyaçlarını önceliklendiren ve insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye girişini güvence altına alan bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ordu radyosu, Washington ile Tel Aviv arasında Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasıyla ilgili bir mutabakata varıldığını öne sürerken, bazı İsrail basınında bu kapının bu hafta açılabileceği iddiaları gündeme geldi. İsrail, Mayıs 2024 tarihinde Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını işgal altında tutmayı sürdürüyor. Tel Aviv yönetimi, 8 Ekim 2023 itibarıyla Gazze’ye başlattığı operasyonlarda 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtı.

ATEŞKES İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü, bu süreçte 481 Filistinli’nin hayatını kaybettiği ve Gazze’ye insani yardım girişinin kısıtlandığı bildiriliyor. Sudan’daki gelişmelere de vurgu yapan Abdulati, insani ateşkes sağlanması, güvenli insani koridorlar oluşturulması ve kalıcı ateşkese giden siyasi süreçlerin başlatılmasının önemine dikkat çekti. Mısır’ın, Sudan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına verdiği destek vurgulandı. Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana devam eden çatışmalar sebebiyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edildiği bildiriliyor.