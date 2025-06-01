Miss World 2025’in Güzeli Opal!

MISS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde gerçekleştirilmiş olan Miss World 2025 finali, büyük bir heyecanla kutlandı. Bu yıl 72’ncisi düzenlenen güzellik yarışmasında, 21 yaşında olan Tayland’dan Opal Suchata Chuangsri, taç giyerek dünya güzeli unvanını kazandı. Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise bu yıl dereceye giremedi.

GEÇEN YILIN KAZANANLARI

Miss World 2025 sonuçlarıyla birlikte ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda elde etti. Yarışmaya katılan güzellerin performansları merakla takip edildi ve sonuçlar büyük ilgi gördü.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ HAKKINDA

Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatı, Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda Çince üzerine yoğunlaşarak devam etti. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Üç dili akıcı bir şekilde konuşabilen Opal, Tayca, İngilizce ve Çince bilgisiyle dikkat çekiyor.