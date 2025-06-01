Miss World 2025 Kazananı Opal

MISS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA DÜZENLENDİ

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad şehrinde büyük bir coşkuyla yapıldı. Bu yıl 72’nci kez gerçekleştirilen güzellik yarışmasında, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri, tacını takarak dünya güzeli unvanını kazanıyor. Türkiye’yi temsilen yarışan 24 yaşındaki İdil Bilgen ise finale giremedi.

YARIŞMA SONUÇLARI

Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu elde ediyor, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda kazanıyor. Yarışma, dünya genelinden birçok güzeli bir araya getirerek heyecan verici anlara sahne oldu.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’Yİ TANIYORUZ

Opal Suchata Chuangsri, Tayland’ın Phuket şehrinde 2003 yılında otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. Eğitimine Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, bu süreçte Çince üzerine yoğunlaşıyor. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Opal, Tayca, İngilizce ve Çince dillerini akıcı şekilde konuşabiliyor.