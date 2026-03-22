MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas İle Görüşme Gerçekleştirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, toplantıda İsrail’in Filistin’e yönelik devam eden saldırıları ve ihlalleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Kudüs öncülüğünde, İsrail’in bölgede oluşturmayı hedeflediği işgal ve istikrarsızlaştırma politikasına karşı birlik çağrısı yapıldı ve hiçbir ‘oldu bitti’ye izin verilmeyeceği vurgulandı. Ayrıca, Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşaması hakkında detaylı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Öncelikle saldırıların durdurulması ve insani yardımların sağlanması konularına odaklanılan görüşmede, İsrail’in birinci aşamada yerine getirmediği yükümlülüklerin acilen yerine getirilmesi gerektiği talebi de gündeme geldi.

Görüşme sırasında, Batı Şeria’da son zamanlarda artan yerleşimci terörüne ve yerleşim faaliyetlerine karşı alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra, İsrail güvenlik güçlerinin Filistin’lilere yönelik baskısıyla ilgili gerekli adımların atılması gerektiği değerlendirildi. Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması amacıyla bugüne dek göstermiş olduğu çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı bir barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarını sürdüreceği bilgisi kaynaklar tarafından paylaşıldı.

