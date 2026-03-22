MİT Başkanı Kalın İstanbul’da Hamas Heyetiyle Bir Araya Geldi

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN, HAMAS ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, gerçekleştirilen bu toplantıda, İsrail’in Filistin üzerindeki süregeldikçe artan saldırıları ve ihlalleri masaya yatırıldı. Yapılan görüşmede, özellikle Kudüs’ün de dahil olduğu bölgeye yönelik İsrail’in işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik mesajı verildiği ifade edildi. “Hiçbir ‘oldu bitti’ye izin verilmeyeceği” vurgusu öne çıkarılırken, Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasına dair detaylar üzerinde duruldu.

GÖRÜŞMEDE ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Toplantıda, öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiği önemle belirtildi. Ayrıca, İsrail’in birinci aşamadaki yükümlülüklerini derhal yerine getirmesi gerektiğine yönelik beklentiler dile getirildi. Bu bağlamda, katılımcılar arasında yapılan değerlendirmelerle, sürecin bir an önce ilerletilmesine yönelik taleplerde bulunuldu.

YERLEŞİMCİ FAALİYETLER ve Önlemler İNCELENDİ

Hamas heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede, Batı Şeria’da giderek artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere uyguladığı baskı noktasında alınabilecek önlemler üzerinde de duruldu. Ayrıca, Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bugüne dek gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barış için yoğun çabalarını sürdüreceği ifade edildi.