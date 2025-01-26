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MİT Başkanı Kalın, Şam’da Görüşme Yaptı

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GÖRÜŞME DETAYLARI

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, politik gelişmeler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kalın, görüşme sırasında çeşitli konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

İki lider arasında yapılan bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması için bir fırsat sunduğu ifade ediliyor. Söz konusu toplantının, bölgedeki istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

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