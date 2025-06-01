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MİT, DEAŞ’a Yurt Dışında Operasyon Gerçekleştirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. MİT, terör örgütü DEAŞ’a karşı yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçmek isteyen teröristlerin geçişlerinin bir Türk kökenli birey tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşan MİT, duruma müdahale etti.

MEDYA VE LOJİSTİK FAALİYETLERİ

MİT, bu kişinin DEAŞ’ın medya ve lojistik faaliyetlerini yürüten sözde üst düzey bir yönetici olduğunu saptadı. Bu kişi, DEAŞ’lı teröristlere eylem talimatları veren birisi olarak “Turuncu” kategoride yer alan Özgür Altun olarak belirlendi. Altun, gerçekleştirilen operasyonla Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Özgür Altun, ifadesinde Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine yönelik örgüt aktarımını yönettiğini açıkladı.

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