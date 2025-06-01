MİT, DEAŞ Operasyonu Yürüttü

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarına devam ediyor. MİT, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir operasyon yaptı. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçmek isteyen teröristlerin geçişlerinin Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği bilgisine ulaşan MİT, hemen harekete geçti.

MEDYA VE LOJİSTİK ALANDA FAALİYETLER

MİT, bu kişinin terör örgütü DEAŞ’ın medya ve lojistik alanında yer alan sözde yönetici olduğunu belirledi. “Turuncu” kategoride aranan bu kişi, eylem talimatları veren teröristlerden biri olan Özgür Altun olarak tespit edildi. Altun, yapılan operasyonla Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özgür Altun, ifadesinde Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt aktarımını yönettiğini anlattı.