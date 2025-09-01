MİT Koordinasyonu İle Siber Operasyon: 1250 Site Engellendi

SORUŞTURMA VE OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık örgütünün elebaşısı olan Ö.Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden elebaşı konumundaki Ö.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

KİŞİSEL VERİLERİN SUISTİMALI

İstihbari çalışmalar neticesinde, yurttaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapısı ortaya çıkarıldı. Teknik incelemeler, şebekenin kişisel verileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdiğini gösterdi.

Ayrıca, özel yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği belirlendi. Bu ilanlar, mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler üreterek güven duygusu oluşturmayı sağlıyor ve böylelikle vatandaşların dolandırılması hedefleniyordu. İncelemelerde, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketleri de kaydedildi.

YASA DIŞI PARA TRAFİĞİ ARAŞTIRMASI

Yapılan çalışmalar sonrası, soruşturmaya Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM’un teknik desteği ile şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK’ın incelemeleri ile örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği açığa çıkarıldı.

İNTERNET SİTELERİNİN KAPATILMASI

Elde edilen veriler doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Elebaşı konumundaki Ö.Ş. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ULUSAL GÜVENLİK İÇİN TEHDİT

Yapılan incelemeler, bu oluşumun yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda ekonomik düzeni hedefleyerek yurttaşların finansal güvenliğine zarar verecek eylemler içerdiğini ve ulusal güvenlik açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.