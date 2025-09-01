MİT Operasyonu: Siber Dolandırıcı Elebaşı Yakalandı

SORUŞTURMA VE YAKALANMA AŞAMALARI

MİT koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen araştırma neticesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda siber dolandırıcılık örgütünün lideri Ö.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Elebaşı konumunda bulunan Ö.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

DOLANDIRICILIK YAPI KONTROL ALTINA ALINDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, vatandaşların finansal güvenliğini hedef alan organize bir siber dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Soruşturma boyunca gerçekleştirilen teknik incelemeler, bu şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, özel geliştirilen yazılımlar kullanılarak e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği; bu sahte ilanlar üzerinden mağdurların dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcılığı daha etkin hale getiren sahte belgeler arasında dekont ve fatura gibi evraklar ile güven duygusu oluşturma çalışmaları da yer aldı.

YASA DIŞI FAALİYETLER DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, bu soruşturmaya Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil oldu. USOM tarafından sağlanan teknik destek ile şebekenin kullandığı altyapı tespit edildi. MASAK ise örgütün yasa dışı gelir kaynaklarını ve para trafiğini deşifre etti.

DOLANDIRICILIK AMACINA HİZMET EDEN SİTELER KAPATILDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Yakaladığı örgüt üyeleri arasında lider konumundaki Ö.Ş. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ TEHDİT

Gerçekleştirilen incelemeler, bu dolandırıcılık yapılanmasının yalnızca bireylerin mağduriyetine değil, ekonomik düzeni tehdit eden faaliyetlere de zemin hazırladığına işaret ediyor. Bu durum, vatandaşların finansal güvenliğini zedeleyerek ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu sonucunu doğuruyor.