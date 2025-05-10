MİT, Sahte Baz İstasyonu Şebekesini Çökerdi

OPERASYONUN DETAYLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu operasyonla, sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan uluslararası bir şebeke çökertildi. Yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiralık araçlarda suç üstü yakalanarak mahkemece tutuklandı. Şebekenin hedefi, Çin menşeli cihazlarla kurulan sahte baz istasyonları üzerinden vatandaşların kişisel ve finansal verilerini elde etmekti.

SAHTE SMS VE DOLANDIRICILIK

MİT, çok sayıda GSM abonesinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine harekete geçti. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar adına gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle yapıldığını ortaya çıkardı. Sahte baz istasyonları, cep telefonlarını bağlayarak kullanıcılara GSM operatörü gibi görünen sahte ödeme talepleri yolladı. Bazı kullanıcılar, bu talepler doğrultusunda kredi kartı bilgilerini paylaştı.

ÇOK ŞEHİRLİ OPERASYON AĞI

Yapılan çalışmalarda, “Patron” kod adlı bir şahsın talimatlarıyla hareket eden 7 şüpheli üç farklı grup halinde deşifre edildi. Şebeke, kiralık araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da faaliyet gösteriyordu. Toplanan iletişim verileri ve kullanıcı bilgileri, bir Çin merkezli sunucuya aktarılıyordu. Bu bilgiler, yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırıları için kullanıldı.

ÇİN MENŞELİ İŞLETMECİ YAKALANDI

Şebekenin mühimmatlarını sağlayan elektronik cihazların, İstanbul’da bir Çinli şirket sahibinden temin edildiği belirlendi. Bu şahısta gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı ve kimliklerini gizlemek için farklı bir vatandaş adına GSM hattı aldıkları tespit edildi. Cihazların ülkeye giriş yollarını belirlemek için gümrük ve sınır geçiş kayıtları inceleniyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye gönderildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için çok yönlü bir soruşturma üzerinde çalışıyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha sergiliyor.