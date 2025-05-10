Mit, Siber Casusluk Çetesini Çökertti

OPERASYONUN DETAYLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir operasyonda, siber casusluk faaliyetleri yürüten uluslararası bir şebekeyi etkisiz hale getirdi. Bu operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiraladıkları araçlarla yakalanarak mahkeme tarafından tutuklandı. Şebeke, Çin menşeli cihazlar kullanarak sahte baz istasyonları kurarak vatandaşların kişisel ve finansal verilerine ulaşmayı hedefliyordu.

SMS DOLANDIRICILIĞI

MİT, pek çok GSM abonesinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine harekete geçti. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar adına gönderilmiş gibi görünen mesajlar incelendiğinde, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği belirlendi. Çin menşeli cihazlar ile kurulan sahte baz istasyonları, cep telefonlarını bu istasyonlara bağlayarak kullanıcılara GSM operatörü gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdi. Bazı kullanıcılar kredi kartı bilgilerini paylaşarak dolandırıldı.

ÇOK ŞEHİRLİ FAALİYETLER

Çalışma kapsamında, “Patron” kod adlı bir şahsın yönetiminde üç farklı grup ile hareket eden 7 şüpheli belirlendi. Bu şebeke, kiralık araçlarla İstanbul’un yanısıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da faaliyet gösteriyordu. Toplanan iletişim verileri ve kullanıcı bilgileri, Çin merkezli bir sunucuya gönderiliyordu. Bu veriler, yabancı menşeli bir uygulama aracılığıyla hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullanıldı.

TEKNİK CİHAZLARI TEMİN EDEN İŞLETMECİ

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’da faaliyet gösteren bir Çin uyruklu şirket sahibinden edinildi. Bu şahıs da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı ve farklı bir vatandaş adına GSM hattı alarak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Cihazların ülkeye giriş yollarını belirlemek amacıyla gümrük ve sınır geçiş kayıtları detaylı bir şekilde inceleniyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye tabi tutuldu. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.