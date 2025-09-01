MİT, Siber Dolandırıcılık Operasyonu Düzenledi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma sonucunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan işlem çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, siber dolandırıcılık örgütünün elebaşısı olan Ö.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Ö.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİBER DOLANDIRICILIK YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, yurttaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapısı belirlendi. Soruşturma sırasında yapılan teknik analizler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu gösterdi.

Ayrıca, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar kullanılarak e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği tespit edildi. Bu ilanlar aracılığıyla mağdurlara sahte dekont ve fatura ile güven duygusu aşılandı; vatandaşların bu yöntemle dolandırıldığı belirlendi. İncelemeler, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi aktivitelerinin kayıt altına alındığını ortaya koydu.

Soruşturma sürecine, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu da dahil oldu. USOM’un sağladığı teknik destek sayesinde, şebekenin kullandığı altyapı tespit edildi. MASAK tarafından yapılan çalışmalarla ise örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği açığa çıkarıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık için kullanılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan elebaşı Ö.Ş. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Yapılan incelemeler, bu dolandırıcılık yapılanmasının sadece bireysel mağduriyetlere neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini tehlikeye attığını ve ulusal güvenlik açısından kritik bir mesele haline geldiğini gösterdi.