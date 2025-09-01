MİT’ten Dolandırıcılık Operasyonu: Elebaşı Yakalandı

SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

MİT’in koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir örgütün elebaşı Ö.Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri arasında elebaşı konumundaki Ö.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORGANİZE YAPILANMA NASIL FAALİYET GÖSTERİYORDU?

Yapılan istihbari çalışmalarda, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden bir organize siber dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünü gösterdi. Ayrıca özel geliştirilmiş yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği; bu ilanlar sayesinde kişilere sahte dekont ve fatura gibi belgeler sunarak güven duygusu yaratıldığı ve bu yolla dolandırıldıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketleri kaydedildi.

Soruşturma sürecine, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM’un sağladığı teknik destekle, şebekenin kullandığı altyapı belirlendi. MASAK tarafından yürütülen çalışmalarda da örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Ö.Ş. da gözaltına alınarak tutuklandı.

ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK TAŞIYORDU

Yapılan incelemelerde, bu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmakla kalmayıp, ekonomik düzeni tehdit ederek vatandaşların finansal güvenliğini sarsan girişimler içerdiği tespit edildi. Bunun yanı sıra, ulusal güvenlik açısından da önemli bir risk oluşturduğu belirlendi.