MİT’ten Operasyon: Ö.Ş. Yakalandı

SİBER DOLANDIRICILIK ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞISI YAKALANDI

MİT koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri arasında lider konumundaki Ö.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ

Gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, vatandaşların mali güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünü gösterdi. Ayrıca, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği belirlendi. Bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenerek güven sağlandı ve vatandaşların dolandırılması sağlandı. Yapılan incelemelerde, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi faaliyetleri de kayıt altına alındı.

Soruşturma kapsamında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da görev aldı. USOM’un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı belirlendi, ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği tespit edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen yaklaşık 1,250 internet sitesi erişime kapatıldı.

ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK TAŞIYORDU

Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere neden olmakla kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzenin hedef alındığı ve vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği tespit edildi. Bu durumun ulusal güvenlik açısından belirgin bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.