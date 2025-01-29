MİT’ten Suriye’de Hedef Operasyon Gerçekleştirildi

MİT’İN SINIR ÖTESİ OPERASYONU

MİT, Suriye’de sınır ötesi bir operasyon gerçekleştirdi. PKK/YPG sözde yöneticilerinden “Sözdar Afrin” kod adlı Şiraz Ömer etkisiz hale getirildi. Terörist Ömer, PKK/YPG’nin maliye yapılanmasında yönetici olarak görev yapıyordu ve MİT’in hedef listesinde bulunuyordu. MİT’in istihbari çalışmaları sayesinde yeri tespit edilen terörist, adım adım takip edildi.

NOKTA OPERASYON SONUCU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şartların uygun hale geldiği bir anda, PKK/YPG’li Ömer, Suriye’de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, MİT’in detaylı istihbari çalışmasının bir sonucuydu ve teröristin etkisiz hale getirilmesi bölgedeki güvenliği artırmayı hedefliyor.

ŞİRAZ ÖMER’İN PROFİLİ

Şiraz Ömer, 2012 yılında PKK/YPG’ye katıldı ve örgütün Suriye kolu olan sözde Rojava Sekretaryası’nda yer aldı. Bir süre Irak/Kandil’de ikamet ettikten sonra Suriye’ye geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyesinde faaliyet gösterdi. Aynı zamanda, örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğünü de üstlenmişti. Son dönemde, örgütün maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev yapıyordu.