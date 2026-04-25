MİT Ve Suriye Ortak Uyuşturucu Operasyonunda Başarı Sağladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye İçişleri Bakanlığı, iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri bir uyuşturucu operasyonu ile dikkat çekti.

MİT, Güneydoğu Asya’dan hareket eden ve uyuşturucu yüklü bir gemiye dair kritik bir istihbarat aldı. Elde edilen bilgilere göre, gemi önce İskenderiye’ye ardından da Beyrut’a ulaştı.

SON DURAK LAZKİYE LİMANI

Geminin son hedefi, Suriye’nin Lazkiye Limanı olarak planlanmıştı. Fakat, MİT’in Suriye’li yetkililer ile paylaştığı bu istihbarat sonucu Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

KİLOBAŞINA 300 MİLYON TL DEĞER

Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisan tarihinde yapılan operasyon sonucunda, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalı halde bulunan 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değeri ise yaklaşık 300 milyon TL olarak belirlendi.

