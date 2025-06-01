MİT, Yurt Dışında DEAŞ Operasyonu Gerçekleştirdi

MİT’İN BAŞARILI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü başarılı operasyonlarla dikkat çekiyor. MİT, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçmek isteyen teröristlerin geçişlerini Türk kökenli bir kişinin düzenlediği bilgisine ulaşan MİT, hızla harekete geçti.

MEDYA VE LOJİSTİK FAALİYETLERİ BELİRLENDİ

MİT, bu kişinin terör örgütü DEAŞ’ın medya ve lojistik alanda faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticisi olduğunu tespit etti. “Turuncu” kategoride aranan bu kişi, örgütten gelen eylem talimatlarını da DEAŞ’lı teröristlere ileten Özgür Altun.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Özgür Altun Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Teröristin ifadesinde, Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine yönelik örgüt aktarımını yönettiğini söylediği ortaya çıktı.