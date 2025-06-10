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Mitrovic, 10 MİLYON EURO’ya geliyor!

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FENERBAHÇE’DEN BÜYÜK TRANSFER HAZIRLIĞI

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi forvet hattını güçlendirmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Edin Dzeko’nun takımdan ayrılmasıyla yeni bir golcü arayışına giren sarı-lacivertliler, Al-Hilal’in Sırp yıldızı Aleksandar Mitrovic’i transfer listelerine ekledi. 10 milyon euro bonservis bedeliyle Avrupa’ya dönmek isteyen Mitrovic, Fenerbahçe’nin yeni gol kralı olabiliyor!

MITROVIC’İN DÖNÜŞ İSTEĞİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2023 yılında Fulham’dan 52.6 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal’e transfer olan Aleksandar Mitrovic, Suudi Arabistan’daki macerasını sonlandırmayı planlıyor. Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal’in forvet hattına yeni takviyeler yapma düşüncesi, 30 yaşındaki Sırp golcünün ayrılma kararını daha da hızlandırdı. Mitrovic’in temsilcileri, oyuncunun Avrupa’ya geri dönme isteğini Fenerbahçe yönetimine aktardı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 18 milyon euro olan Mitrovic, bu sezon Al-Hilal formasıyla 36 maça çıkarak 28 gol ve 7 asistlik etkileyici bir performans sergiliyor.

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