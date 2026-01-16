MKK 2025 Menkul Kıymet Değerini Açıkladı

Merkezi Kayıt Kuruluşu, 2025 yılına dair sermaye piyasalarındaki gelişmeleri ve performans bilgilerini açıkladı. 2025 yılı itibarıyla toplam menkul kıymet değerinin 28,96 trilyon liraya ulaştığı bildirildi. 31 Ocak 2024 tarihinde 20,70 trilyon lira olan menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2025’te 28,96 trilyon liraya yükseldi. Yatırımcı sayısı ise 36,21 milyondan 37,94 milyona çıktı ve bakiyeli yatırımcı sayısı 10,64 milyon olarak kayıtlara geçti.

YENİ YATIRIMCILARDAKİ ARTIŞ

Geçtiğimiz yılın sonunda MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı toplam 1 milyon 848 bin 783 olarak belirlenirken, en fazla yeni yatırımcı 614 bin 197 ile 21-40 yaş aralığındaki bireysel erkeklerden oluştu. Bu yaş grubundaki kadın yatırımcılarda ise sayı 347 bin 108 olarak kaydedildi.

Bu süreçte toplam hesap sayısı 86,35 milyondan 90,14 milyona yükselmişken, bakiyeli hesap sayısı 15,33 milyona çıktı. Önceki dönemde 18 şirket halka arz gerçekleştirirken, bu halka arzlardan toplam 43,87 milyar lira toplandı. Halka arzlara katılan yatırımcı sayısı ise 6 milyon 112 bin 44 olarak belirlendi.

YATIRIM FONLARINDAKİ GELİŞMELER

Geçen yılın sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 17,33 trilyon liraya çıkarken, bu dönemde yatırımcı sayısı 6,51 milyon olarak kaydedildi. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 8,52 trilyon liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı 5,72 milyon oldu.

DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARINDAKİ VERİLER

Bireysel ve kurumsal toplam 32 bin 160 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 2,3 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 980 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri ise 1 trilyon 43 milyar 144 milyon 594 bin 627 lira olarak belirlendi. Bu şirketlerin 304’ü reel sektör, 676’sı diğer ihraççı şirketlerden oluşuyor. Kitle fonlama sistemindeki yatırımcı sayısı ise 46 bin 3’e çıktı.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI VE KİTLE FONLAMASI

Gayrimenkul sertifikası ihracı 11 Ağustos’ta 18,95 milyar lira iken, aralık ayında bu rakam 16,39 milyar lira seviyesine geriledi. Kitle Fonlaması Sistemi ile ocak ayında 1,16 milyar lira fonlanırken, aralık ayına gelindiğinde bu tutar 1,45 milyar liraya ulaştı. Bu dönemdeki yatırımcı sayısı da 43 bin 636’dan 46 bin 3’e yükseldi.