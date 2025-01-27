Monster Ürünlerinde İndirimli ve Taksitli Seçenekler

KAMPANYA KAPSAMINDA İNDİRİMLER VE FIRSATLAR

Kampanya çerçevesinde, seçilmiş masaüstü bilgisayarlarda 5.000 TL indirim sunulurken, belirli aksesuarlarda ise %33’e varan indirimler dikkat çekiyor. 31 Ocak 2025’e kadar devam edecek bu kampanya, kullanıcılara peşin fiyatına 12 taksit seçeneği ile ulaşma imkanı sağlıyor. Böylece kullanıcılar, ara tatilde eğlencenin keyfini çıkarmak için fırsat buluyor. Monster, güce ve performansa dayalı cihazlarıyla sınırları zorlayarak, teknoloji tutkunlarına avantajlı fırsatlar sunuyor.

AĞIRLANAN ÜRÜNLERLE EĞLENCE HAZIRLIĞI

Ara tatil dönemi için sunduğu kampanya ile kullanıcılarını yüksek performans ve eğlenceli bir deneyimle buluşturan Monster, seçili laptoplar, masaüstü bilgisayarlar ve aksesuarlar ile bu süreci keyifli hale getiriyor. Peşin fiyatına 12 taksit imkanının son günleri yaklaşıyor. Ürünler, Akbank ve Kuveyt Türk kredi kartlarına özel olarak peşin fiyatına 12 taksit seçeneği ile sunuluyor. Bu özel fırsat, Monster’ın yüksek performanslı ürünlerini daha ulaşılabilir yapıyor.

Monster’ın ara tatile özel kampanyasında, seçilen laptoplarda son 10 gün için en cazip fiyatlar sunuluyor. Bu fırsatla birlikte teknoloji tutkunları, Monster’ın güçlü işlemci ve yüksek performanslı ekran kartlarına sahip laptoplarına uygun fiyatlarla sahip olabiliyor. Yüksek performans, şıklık ve taşınabilirlik arayan kullanıcılar, bu kampanyada avantajlı fiyatlarla hayallerindeki Monster laptopunu elde edebiliyor.

MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA İNDİRİM FIRSATLARI

Seçili Monster masaüstü bilgisayar modellerinde sağlanan 5.000 TL indirim, yüksek performansı uygun fiyatlarla sunuyor. Güçlü işlemcileri, performanslı ekran kartları ve geniş depolama alanlarıyla Monster masaüstü bilgisayarlar, her alanda üstün bir performans sağlıyor. Bu fırsat, performans arayışındaki kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Kullanıcılar, masaüstü bilgisayarlarında da laptoplarda olduğu gibi ömür boyu bakım garantisinden faydalanabiliyor.

SEÇİLMİŞ AKSESUARLARDA YÜZDE 33’E VARAN İNDİRİMLER

Teknoloji şirketi, kullanıcılara daha keyifli ve verimli bir deneyim sunmak amacıyla belirli aksesuarlarında %33’e varan indirimler sağlıyor. Mouse, klavye, gamepad, monitör ve kulaklık gibi ürünler, oyun deneyimini zenginleştirirken kullanıcıların oyun içindeki performansını artırıyor. Bu aksesuarlar, oyun dünyasında daha sürükleyici ve eğlenceli bir deneyim sunuyor, profesyonel ihtiyaçlar için de yüksek verimlilik sağlıyor.

ÜCRETSİZ BAKIM GARANTİSİ İLE KESİNTİSİZ PERFORMANS

Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi, kullanıcıların cihazlarından en yüksek verimi almasını sağlıyor. Cihazlar, Monster teknik servis uzmanları tarafından özenle bakıma alınarak temizlik, termal macun değişimi, fan bakımı ve diğer gerekli iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Bu hizmet, cihazların normal kullanımdan daha uzun ömürlü olmasını ve maksimum performansla çalışmasını sağlıyor. Üstelik garanti süresi sona erse bile, Monster deneyim mağazalarıyla teknik servis noktalarından kolayca ücretsiz erişim sağlanıyor.

TAM SİSTEM GARANTİSİ İLE GÜVENLİK

Kullanıcılara Tam Sistem Garantisi sunan Monster, masaüstü oyun bilgisayarlarının tüm bileşenlerini tek bir çatı altında garanti altına alıyor. Kullanıcılar, bu bütünleşik garanti sayesinde güven içerisinde oyun deneyimi yaşayabiliyorlar ve ihtiyaç duyduklarında Monster yanlarında oluyor. Ayrıca, sistem bileşenlerini değiştirirse, değiştirilen parçaların dışındaki tüm Monster bileşenleri garanti kapsamında kalmaya devam ediyor. Sektörde bulunmayan bu kapsamlı garanti hizmeti, Monster’ın kullanıcı dostu yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor.