Montella: Eksik Yapıldı, Başarıya Ulaşmalıyız

VİNCENZO MONTELLA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde TRT Spor’da canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, kadro seçimleri, oyuncuların performansları ve kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında bilgi verdi.

KADRO SEÇİMLERİ VE HAZIRLIKLAR

Montella, kadro tercihlerinde “Her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Form konusunda beklendiği gibi üst seviyededir. Çok motive hissediyoruz. Bütün hazırlıklarımız son hız devam ediyor.” dedi. Geniş bir kadro çağırmaya çalıştığını ve gelecekte önemli olacak futbolcuları da dahil ettiğini belirtti.

Elemelerdeki ilk maçın kritik öneme sahip olduğuna değinen Montella, Gürcistan deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek, “İlk maç bizim için çok önemli, çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz.” şeklinde konuştu. Aynı zamanda gruplarının en zorlu gruplardan biri olduğunu ifade etti.

AVRUPA’DAN ELEMELER ÜZÜCÜ

Türk takımlarının Avrupa kupalarına veda etmesinin kendisini derinden etkilediğini belirten Montella, “Takımlarımız Avrupa’da ne kadar devam ederse, futbolcularımız da o kadar deneyim kazanıyor.” açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERLERİNE YANIT

Montella, A Milli Takım kadrosundaki Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan transfer haberlerinin mental anlamda oyuncuları nasıl etkilediğiyle ilgili, “Bu transferleri mental anlamda beni düşündürmedi.” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA VE ELEŞTİRİLER

Günay Güvenç’in kadroya alınmadığı için eleştiriler olduğuna dair gelen bir soruya Montella, sosyal medyada yorumları takip etmediğini belirterek, “Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum.” dedi.

ARDA GÜLER’E ÖVGÜLER

Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında, “Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var.” diye konuşan Montella, genç oyuncunun gelişimine dikkat çekti.

KADRODAKİ DENGELER

Milli takım kadrosuyla ilgili olarak Montella, “Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık. Orta sahamızın iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, forvet hattında seçim şansının kısıtlı olduğunu vurguladı.

YABANCI SINIRI VE NEDENLER

Yabancı sınırıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Montella, “Kaliteli Türk futbolcuları oynar!” dedi. Ayrıca, 24 yıldır Dünya Kupası’na gidilememiş olmasının nedenleri üzerine değerlendirmeler yaptı ve “Demek ki bir şeyler eksik yapıldı.” şeklinde konuştu.

GENÇ FUTBOLCULARA DİKKAT

Montella, Galatasaray’ın Arda Ünyay’ı takip ettiklerini ve uygun gelişim süreçlerinde oynatacaklarını belirtti. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında ise, “Yeteneklerini iyi biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA ÖVGÜ

Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için, “Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu’ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum.” şeklinde övgülerde bulundu. Montella, Hakan’ın oyun kurucu pozisyonundaki yeteneklerine vurgu yaptı.