Montella: Eksikler Var, Çalışmamız Gerek!

VİNCENZO MONTELLA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi TRT Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, kadro tercihlerinden oyuncuların performans durumuna ve gelen eleştirilere kadar pek çok konuda görüşlerini aktardı.

KADRO TERCİHLERİ VE MOTİVASYON

Kadro seçimlerinde en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Montella, “Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Form konusunda beklendiği gibi üst seviyededir. Çok motive hissediyoruz. Bütün hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Her seferinde geniş bir kadro çağırıyorum. Gelecekte bizim için önemli olacak futbolcuları da dahil etmeye çalışıyoruz bu atmosferi görmeleri için” ifadelerini kullandı.

İLK MAÇIN ÖNEMİ

Gürcistan deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Montella, “İlk maç bizim için çok önemli, çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Objektif olmak gerekirse en zorlu gruplardan bir tanesi bizimkisi” dedi. Ayrıca, Türk takımlarının Avrupa kupalarına veda etmesinin kendisini üzdüğünü belirtti: “Dün takımlarımızın Avrupa’dan elenmesi beni derinden üzdü. Takımlarımız Avrupa’da ne kadar devam ederse futbolcularımız da o kadar deneyim kazanmış oluyor.”

TRANSFER HABERLERİ VE MENTAL ETKİLER

A Milli Takım kadrosunda yer alan bazı oyuncular hakkında çıkan transfer söylentilerinin bu futbolcuları nasıl etkileyeceğiyle ilgili gelen bir soruya Montella, “Barış Alper Yılmaz sezona harika başlangıç yaptı. Uğurcan Çakır belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı, o da çok iyi başladı… Bu transferleri mental anlamda beni düşündürmedi. Zaten ben her kampta ‘Kulüp takımlarınızda yaşadıklarınızı unutun’ derim” şeklinde cevap verdi.

GÜNAY GÜVENÇ HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLER

Montella, Günay Güvenç’i kadroya almadığı için gelen eleştirilere, “Çok şanslıyım, sosyal medyayı takip etmiyorum. Hakkımda ne denildiğini bilmiyorum. ‘Şunu al’ diyenlere ‘Kimin yerine?’ diye sormak isterdim, gülmek için… Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

ARDA GÜLER’İN YETENEĞİ

Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler hakkında Montella, “Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var. Genç yaşta Real Madrid gibi takımlara gidenler, böyle adım adım ilerler” şeklinde konuştu.

KADRODAKİ DURUM VE FORVET SEÇENEKLERİ

Milli takım kadrosuyla ilgili olarak, “Eren Elmalı son dönemde gelişen bir futbolcu. Kanatta da iyi işler yaptığı gördük. Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan çıktı, geri gelmesi çok önemli… Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık. Orta sahamızın iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum” dedi. Forvet seçimlerinin kısıtlı olduğunu kaydeden Montella, “Forvet anlamında çok seçim şansımız yok! Birçok takımın forvet hattı yabancı oyunculardan oluşuyor,” ifadelerini kullandı.

YABANCI SINIRI VE FUTBOLUN GELECEĞİ

Yabancı sınırı hakkında görüşlerini paylaşan Montella, “Kaliteli Türk futbolcuları oynar! Yabancı sınırı ile ilgili düşüncem bu,” dedi. Ayrıca, “24 yıldır Dünya Kupası’na gidilememiş, demek ki bir şeyler eksik yapıldı. Biz bu eksikleri gidererek, sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz,” şeklinde ekledi.

GENÇ FUTBOLCULARI TAKİP EDİYORUZ

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay ile ilgili gelen bir soruya Montella, “Arda Ünyay’ı takip ediyoruz. Bütün futbolcuları takip ediyoruz. Gelişim süreçleri uygun olduğunda da oynatırız,” açıklamasında bulundu. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında ise, “İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi… Yapısından dolayı da orta sahada da oynayabilir,” dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA ÖVGÜLER

Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için son olarak Montella, “Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu’ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Oyun kurucu pozisyonunda en iyisi! Çok büyük futbolcu,” şeklinde övgülerde bulundu.