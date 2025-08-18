Montella, Türk vatandaşlığı için bekliyor

TEKNİK DİREKTÖR MONTELLA’DAN HEDEF AÇIKLAMALARI

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerine hazırlık sürecinde olduklarını ve zorlu bir yolculuğa çıktıklarını vurguladı. İtalyan hoca, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu. Montella, Türk vatandaşlığıyla ilgili gelen teklifleri beklediğini belirterek, futbolcularla kurduğu ilişkilere de değindi. Gülümseyerek, “Belki de Türk kanına sahibimdir” ifadesini kullandı. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Montella, rakipleri, milli takımın hedeflerini ve sporcuların durumunu aktardı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Montella, hedefin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu net bir şekilde ifade etti. “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız.” diyen Montella, bu maça çok odaklandıklarını belirtti. Türkiye toplumundaki “Dünya Kupası’na artık mutlaka katılmalıyız” görüşünün üzerlerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığı sorusunu yanıtlayan Montella, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız.” açıklamasında bulundu.

HEDEFİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

A Milli Takım olarak her zaman büyük hedefler güdülmesi gerektiğinin altını çizen Montella, Dünya Kupası’na direkt katılım hedefini normal bulduğunu ifade etti. Organizasyona katılım için acele etmemek gerektiğine de değinen Montella, “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek.” dedi. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama, “Maç maç gitmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı. Adım adım ilerleme felsefesiyle hedeflere ulaşmaya çalışacaklarını belirten Montella, “Özellikle direkt gidersek benim açımdan mental olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

A Milli Takım’la kurduğu bağdan ötürü mutluluğunu belirten Montella, iyi bir aile ortamı oluşturdukları düşüncesinde. “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum.” diyen Montella, “Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var. Bütün futbolcularla her seferinde bire bir görüşmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı. Modern futbolda ilişkilerin daha da önem kazandığını belirten Montella, oyuncularla yakın temasta olmaya özen gösteriyor.

KİMLİK TEKLİFİ BEKLENTİSİ

Montella, sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığı konusunda ise “Hala teklif edilmesini bekliyorum.” dedi. Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü gibi oyuncuların Türkiye’yi tercih etmesinin Avrupa’daki futbolcuların dikkatini Türkiye’ye çektiğini ifade eden Montella, “Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu.” şeklinde konuştu.