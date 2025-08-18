Montella, Türk vatandaşlığı teklifini bekliyor

GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerine en iyi şekilde hazırlık yaptıklarını ve zorlu bir yolculuğa başladıklarını vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu. Türk vatandaşlığına ilişkin yapılan görüşmeler hakkında “Hala teklif edilmesini bekliyorum” diyen Montella, futbolcularla olan ilişkisi hakkında da gülümseyerek “Belki de Türk kanına sahibimdir” ifadelerini kullandı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Montella, rakipler hakkında değerlendirmeler yaparak milli takımın hedeflerini ve futbolcuların durumunu aktardı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Dünya Kupası’na katılım hedefinin önemli olduğunun altını çizen Montella, “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız.” dedi. Türk halkının “Dünya Kupası’na mutlaka katılmalıyız” düşüncesinin üzerlerinde baskı yaratıp yaratmadığına dair ise, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ADIM ADIM HEDEF

A Milli Takım olarak her zaman büyük hedefler belirlemenin önemine vurgu yapan Vincenzo Montella, Dünya Kupası’na doğrudan katılma amacını normal karşıladığını ifade etti. Organizasyona katılım için aceleci olmamaları gerektiğini belirten Montella, “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek.” ifadesini kullandı. “Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor.” şeklinde de ekledi.

İYİ BİR İLİŞKİ

A Milli Takım’daki oyuncularla güçlü bir bağ kuran Montella, bunun sebebinin iyi bir aile ortamı oluşması olduğunu belirtti. “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum.” diye konuştu. Ayrıca, “Belki de Türk kanına sahip de olabilirim.” diyerek, futbolcularla olan sıcak ilişkisinin modern futbolda önemine dikkat çekti.

VATANDAŞLIK TEKLİFİ BEKLİYOR

Montella, sözleşmesinin uzatılması sonrası gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak, “Hala teklif edilmesini bekliyorum.” açıklamasını yaptı. Osimhen, Jhon Duran ve Orkun Kökçü gibi oyuncuların Türkiye’ye gelmesinin Avrupa’daki birçok futbolcunun dikkatini Türkiye’ye çektiğini belirten Montella, “Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu.” ifadelerini kullandı.