Montella’ya Türk Vatandaşlığı Müjdesi Verildi

İTALYAN TEKNİK ADAMIN TÜRKİYE BAĞLILIĞI

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın Türkiye’ye olan bağlılığını ön plana çıkardı. Hacıosmanoğlu, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız” şeklinde konuştu.

Türkçe Öğrenmeye Başladı

Montella da yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Türk vatandaşlığına pozitif baktığını ve “Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım” ifadelerini kullandı. Bu durum, Montella’nın Türkiye’ye olan adaptasyon sürecini hızlandırıyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım’ın teknik direktörlüğünü üstlenen Montella, bugüne dek 24 maça çıktı. Bu süre zarfında 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etme başarısını gösterdi. Teknik direktörlük kariyerinde 1.79 puan ortalamasına sahip olan Montella, Gürcistan karşısında elde edilen galibiyetle elemelerdeki ilk sınavını başarıyla geçti.

